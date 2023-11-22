Каток сборной России, новая страсть Месси, Евро без Холанна и Гави

Дали прикурить Кубе

Сборная России безжалостно разнесла гостей из Кубы в товарищеском матче – 8:0. Волгоград увидел самую разгромную победу национальной сборной при Валерии Карпине. Прямо точно повторился счёт матча СССР – Куба на XXII Летних Олимпийских играх в Москве 1980 года. Если вернуться в новейшее время, то сборная России обходилась без крупных побед два года – после разгрома Кипра со счётом 6:0 в ноябре 2021-го. Ну а самая крупная виктория в истории российской сборной была достигнута при Станиславе Черчесове в июне 2019 года – 9:0 над Сан-Марино.

Интересно, что в матче с Кубой никто из футболистов не оформил дубль. Четырьмя голами отметились игроки, вышедшие в старте, и четырьмя же – появившиеся на замены. Головин забил за сборную впервые с октября 2019 года. Что ещё впервые? То, что за российскую национальную команду отличились Сильянов, Пруцев и Кривцов. Дебютировали за сборную России как раз Кривцов плюс Черников. А вот за сборную Казахстана в игре с Сан-Марино дебютировал 27-летний экс-спартаковец Александр Зуев, выступающий сейчас на клубном уровне за сербский ИМТ.

Уже счастливчики плюс лелеющие надежду

В ноябре стали известны ещё двенадцать сборных, которые примут участие в ближайшем чемпионате Европе. Это команды Албании, Венгрии, Дании, Нидерландов, Румынии, Словакии, Швейцарии, Сербии, Италии, Словении, Чехии и Хорватии. Они примкнули к получившим путёвки на европейский форум ранее Германии (в качестве хозяйки турнира), Португалии, Франции, Бельгии, Шотландии, Испании, Турции, Австрии и Англии.

Не смогла сотворить громкую сенсацию сборная Казахстана. Она сохраняла шансы квалифицироваться на Евро через отборочный этап до последнего тура. В последнем матче от команды Магомеда Адиева для этого требовалось победить на выезде Словению, но казахстанцы проиграли. Впрочем, у них ещё будет шанс пробиться на чемпионат Европы 2024 года весной следующего года через стыковые матчи с подоплёкой Лиги наций.

Уже точно определены три пары на мартовские полуфиналы стыковых матчей: это Польша – Эстония, Грузия – Люксембург и Греция – Казахстан. Кроме того, в 1/2 финала Уэльс сыграет с Финляндией, Украиной или Исландией, Израиль – с Украиной или Исландией, Босния и Герцеговина – с Финляндией или Украиной. Жеребьёвка полуфиналов состоится 23 ноября. Матчи 1/2 финала пройдут 21 марта следующего года, а финалы – спустя пять дней. По их итогам определятся ещё три команды, которые проследуют на Евро-2024.

Тяжёлая травма Гави и рекордная Франция

Гави в матче Испания – Грузия порвал переднюю крестообразную связку и травмировал боковой мениск. Срок восстановления – 7-9 месяцев. Сообщается, что его поберегут и не будут вызывать в сборную до 2025 года. Сборная Франции учинила форменный разгром сборной Гибралтара, отгрузив ей четырнадцать (!) безответных мячей. И записала на свой счёт три рекорда. Во-первых, «трёхцветные» одержали самую крупную победу в своей истории. Также они установили новый ориентир по наиболее разгромному выигрышу и числу забитых мячей в отборочном матче чемпионата Европы. Хет-трик оформил Мбаппе (один из голов – с пенальти), дублями отметились Коман и Жиру.

Заир-Эмери стал самым молодым сыгравшим и забившим за сборную Франции футболистом за последние 109 лет. Против гибралтарцев он вышел в старте в возрасте 17 лет 8 месяцев 11 дней. Уоррен отличился на шестнадцатой минуте и в тот момент получил травму лодыжки, из-за которой теперь не сыграет до конца календарного года. Счёт стал 3:0, а сфоливший Этан Сантос, уже успевший раньше забить автогол, получил прямую красную карточку. При этом пенальти не был назначен – засчитали непосредственно гол Заира-Эмери.

Ранняя пташка Мбаппе и горячая Южная Америка

Мбаппе хет-триком в ворота Гибралтара довёл число забитых голов за свою карьеру до отметки в 300. Причём сделал он это быстрее Роналду и Месси – в 24 года, а не в 25 лет. Криштиану в ноябрьских матчах положил за Португалию один мяч – в ворота Лихтенштейна. Португальцы единственными выиграли все матчи квалификации Евро-2024. Лукаку стал рекордсменом по числу голов в отборе на Евро – 14. Холанн не забил в товарищеской игре Фарерским островам и получил нетяжёлую травму. На чемпионате Европы в следующем году Эрлинга мы точно не увидим – норвежцы не сумели попасть в плей-офф. Как бы такими темпами Холанну не пролететь мимо всех крупных турниров сборных за свою карьеру.

Месси ничего не забил ни Уругваю, ни Бразилии. В первом случае аргентинцы проиграли, во втором – выиграли. «Пентакампеоны» потерпели третье поражение подряд в отборе на чемпионат мира. А их матч с аргентинцами во многом запомнился тем, что мог и вовсе не начаться. На трибунах «Мараканы» разгорелись беспорядки, и бразильским стражам порядка пришлось усмирять возмутителей спокойствия. Месси даже уводил своих партнёров в раздевалку, но потом они вернулись, а стартовый свисток задержался на 27 минут. И ещё у Лионеля проявилась страсть хватать соперников за горло или за шею. Он проделал такой трюк с уругвайцем Оливерой и бразильцем Родриго.

Кирилл Иванцов