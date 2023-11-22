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Беспорядки, решала Отаменди и удаление Жоэлинтона: Аргентина с Месси утёрла нос Бразилии

22 Ноября 2023 • 05:56 Комментировать (1)
Бразилия
0:1
Аргентина

В шестом туре отборочного этапа ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ состоялось крайне принципиальное противостояние Бразилия – Аргентина. В таких матчах, как говорится, неважно, кто в какой форме и кто на каком месте в таблице. Рубка обещалась славная!

Протокол игры  
Бразилия0:1Аргентина
  63'Отаменди Николас (0:1)
Алиссон БекерЭмерсон ЖуниорМаркиньос Маркос 46' (Нино III ( 46') Габриэль дос Сантос 72' (Эндрик II ( 72') Аугусто Карлос  33'АндреГимараэс Бруно 78' (Соарес Дуглас ( 78') Рафинья Диас  14' 72' (Жоэлинтон ( 72'  82') РодригоМартинелли Габриэл 78' (Вейга Рафаэль ( 78') Жезус Габриэл  5'
Запасные: Бремер ГлейсонПаулиньо ЖозеПедро ЖоаоЛоди РенанПерри ЛукасКрепски БентоПепе VI
Мартинес ЭмилианоМолина НауэльРомеро КристианОтаменди НиколасАкунья Маркос 66' (Тальяфико Николас ( 66') Ло Чельсо Джовани 70' (Гонсалес Николас ( 70') Фернандес Энцо 70' (Паредес Леандро ( 70') Де Пауль РодригоМакаллистер АлексисМесси Лионель 78' (Ди Мария Анхель ( 78') Альварес Хулиан 78' (Мартинес Лаутаро ( 78')
Запасные: Монтьель ГонсалоОкампос ЛукасГидо РодригесПесселья ХерманАрмани ФранкоМуссо ХуанПаласиос Эсекиэль
22 ноября.

То, что это сверхпринципиальная разборка непримиримых соперников, подтвердилось ещё до стартового свистка. Который вообще оказался под большим вопросом. Потому что возникли волнения на трибуне «Мараканы» за воротами между фанатами Бразилии и Аргентины. Вербально разряжать обстановку к той зоне поспешили футболисты обеих команд. Бразильская полиция пустила в ход дубинки, а Лионель Месси по-лидерски увёл своих партнёров в раздевалку.

Официальные лица матча провели консультации, и аргентинцы вернулись-таки назад на поле. После короткой повторной разминки матч стартовал. Задержка составила полчаса. А ведь возникло уже ощущение, что игра будет перенесена на неопределённый срок. На память сразу пришла история двухлетней давности, когда Бразилия и Аргентина сумели сыграть между собой лишь несколько минут, после чего на поле появились сотрудники бразильской полиции, так как «альбиселесте» нарушили коронавирусный протокол. В итоге тот матч вообще не был доигран. Было решено, что в этом нет смысла, так как и те, и другие попали на чемпионат мира.

На мундиале в Катаре сборная Аргентины взяла титул, а бразильцы в четвертьфинале пострадали от хорватов. Что касается свежего отбора, то «бело-голубые» одержали на его старте четыре победы подряд, а дальше проиграли дома Уругваю. «Пентакампеоны» же подходили к отчётному матчу на фоне двух поражений кряду – от Уругвая и Колумбии. То есть болельщики уже заждались от бразильцев победных результатов. Команда Фернандо Диниса задолжала их своим поклонникам.

Футболисты начали игру довольно разгорячёнными. Сама наэлектризованная атмосфера предрасполагала к грубой игре, а при условии добавления ещё южноамериканских традиций в котле так и вовсе закипала весьма гремучая смесь. Особенно стало доставаться де Паулю. Жезус и Рафинья всё тянулись своими руками к его лицу – и получали за это жёлтые карточки. Но и сам де Пауль, конечно, был отнюдь не безгрешен в плане соблюдения футбольных правил. Как и многие другие.

Нервов в игре хватало, а вот моментов – нет. Практически без ворот разворачивались события в первом тайме. На 28-й минуте Акунья слева прострелил на ло Чельсо, мяч из-под которого выбил Андре. Джовани упал, а пенальти не назначился. К концу первого тайма бразильцы поддавили. Рафинья с рикошетом подкинул мяч со штрафного над перекладиной. Дальше Рафинья подал угловой с правого края, а удар Маркиньоса головой был заблокирован. У Месси до перерыва давали о себе знать мышечные проблемы, но на второй тайм он остался.

Бразильцы после антракта поначалу выглядели поострее. Рафинья справа с острого угла пробил в Эмилиано Мартинеса. Жезус протащился в штрафную слева, и Мартинелли ударил после отскока – на пути мяча снова встал вратарь гостей. А потом аргентинцы взяли да и укололи хозяев. Дальний удар Месси оказался накрыт, но то была ерунда. Вот когда ло Чельсо подал угловой с левого фланга, а Отаменди продавил двух соперников и головой внедрил мяч в левый угол, это было уже действительно серьёзно (0:1).

Подопечные Лионеля Скалони благополучно довели дело до минимальной победы, не дав бразильцам создать ничего внятного. Месси был заменён на 78-й минуте. И невозможно же было в таком матче обойтись без удаления! Де Пауль в борьбе прицепился к Жоэлинтону, который разозлился и толкнул назойливого опекуна в грудь. Арбитр сразу выписал нарушителю, который недавно вышел на замену, красную карточку. Жоэлинтон не соглашался. Скорее всего, он апеллировал, что не ударил де Пауля именно в лицо и поэтому удаления не заслуживал. Однако чилийский арбитр Пьеро Гомес уже принял решение и не отступил.

Сборная Аргентины вернулась на победный путь после домашнего поражения от Уругвая. В турнирной таблице у «альбиселесте» первое место с двухочковым опережением как раз Уругвая. Сборная Бразилии повержена на легендарной «Маракане». Для неё это третье поражение подряд. «Пентакампеоны» идут на шестом месте с семью очками по итогам шести матчей. Конкретно во встречах с аргентинцами бразильцы не могут победить уже четыре раза кряду.

Кирилл Иванцов

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Сборная Бразилии Сборная Аргентины ЧМ-2026 ещё теги

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Комментарии (1)
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ингерман
22 Ноября 2023 в 06:16
В шестом туре отборочного этапа ЧМ-2024...
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ай.. чё ента была.. А-ха-ха-ха! )))
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