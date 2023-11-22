Беспорядки, решала Отаменди и удаление Жоэлинтона: Аргентина с Месси утёрла нос Бразилии

В шестом туре отборочного этапа ЧМ-2026 в зоне КОНМЕБОЛ состоялось крайне принципиальное противостояние Бразилия – Аргентина. В таких матчах, как говорится, неважно, кто в какой форме и кто на каком месте в таблице. Рубка обещалась славная!
|63'Отаменди Николас (0:1)
То, что это сверхпринципиальная разборка непримиримых соперников, подтвердилось ещё до стартового свистка. Который вообще оказался под большим вопросом. Потому что возникли волнения на трибуне «Мараканы» за воротами между фанатами Бразилии и Аргентины. Вербально разряжать обстановку к той зоне поспешили футболисты обеих команд. Бразильская полиция пустила в ход дубинки, а Лионель Месси по-лидерски увёл своих партнёров в раздевалку.
Официальные лица матча провели консультации, и аргентинцы вернулись-таки назад на поле. После короткой повторной разминки матч стартовал. Задержка составила полчаса. А ведь возникло уже ощущение, что игра будет перенесена на неопределённый срок. На память сразу пришла история двухлетней давности, когда Бразилия и Аргентина сумели сыграть между собой лишь несколько минут, после чего на поле появились сотрудники бразильской полиции, так как «альбиселесте» нарушили коронавирусный протокол. В итоге тот матч вообще не был доигран. Было решено, что в этом нет смысла, так как и те, и другие попали на чемпионат мира.
На мундиале в Катаре сборная Аргентины взяла титул, а бразильцы в четвертьфинале пострадали от хорватов. Что касается свежего отбора, то «бело-голубые» одержали на его старте четыре победы подряд, а дальше проиграли дома Уругваю. «Пентакампеоны» же подходили к отчётному матчу на фоне двух поражений кряду – от Уругвая и Колумбии. То есть болельщики уже заждались от бразильцев победных результатов. Команда Фернандо Диниса задолжала их своим поклонникам.
Футболисты начали игру довольно разгорячёнными. Сама наэлектризованная атмосфера предрасполагала к грубой игре, а при условии добавления ещё южноамериканских традиций в котле так и вовсе закипала весьма гремучая смесь. Особенно стало доставаться де Паулю. Жезус и Рафинья всё тянулись своими руками к его лицу – и получали за это жёлтые карточки. Но и сам де Пауль, конечно, был отнюдь не безгрешен в плане соблюдения футбольных правил. Как и многие другие.
Нервов в игре хватало, а вот моментов – нет. Практически без ворот разворачивались события в первом тайме. На 28-й минуте Акунья слева прострелил на ло Чельсо, мяч из-под которого выбил Андре. Джовани упал, а пенальти не назначился. К концу первого тайма бразильцы поддавили. Рафинья с рикошетом подкинул мяч со штрафного над перекладиной. Дальше Рафинья подал угловой с правого края, а удар Маркиньоса головой был заблокирован. У Месси до перерыва давали о себе знать мышечные проблемы, но на второй тайм он остался.
Бразильцы после антракта поначалу выглядели поострее. Рафинья справа с острого угла пробил в Эмилиано Мартинеса. Жезус протащился в штрафную слева, и Мартинелли ударил после отскока – на пути мяча снова встал вратарь гостей. А потом аргентинцы взяли да и укололи хозяев. Дальний удар Месси оказался накрыт, но то была ерунда. Вот когда ло Чельсо подал угловой с левого фланга, а Отаменди продавил двух соперников и головой внедрил мяч в левый угол, это было уже действительно серьёзно (0:1).
Подопечные Лионеля Скалони благополучно довели дело до минимальной победы, не дав бразильцам создать ничего внятного. Месси был заменён на 78-й минуте. И невозможно же было в таком матче обойтись без удаления! Де Пауль в борьбе прицепился к Жоэлинтону, который разозлился и толкнул назойливого опекуна в грудь. Арбитр сразу выписал нарушителю, который недавно вышел на замену, красную карточку. Жоэлинтон не соглашался. Скорее всего, он апеллировал, что не ударил де Пауля именно в лицо и поэтому удаления не заслуживал. Однако чилийский арбитр Пьеро Гомес уже принял решение и не отступил.
Сборная Аргентины вернулась на победный путь после домашнего поражения от Уругвая. В турнирной таблице у «альбиселесте» первое место с двухочковым опережением как раз Уругвая. Сборная Бразилии повержена на легендарной «Маракане». Для неё это третье поражение подряд. «Пентакампеоны» идут на шестом месте с семью очками по итогам шести матчей. Конкретно во встречах с аргентинцами бразильцы не могут победить уже четыре раза кряду.
Кирилл Иванцов
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ай.. чё ента была.. А-ха-ха-ха! )))
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