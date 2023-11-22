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​Манчини снова выиграл - сборная Саудовской Аравии одержала вторую победу подряд

22 Ноября 2023 • 04:20 Комментировать
Иордания
0:2
Саудовская Аравия

Сборная Саудовской Аравии одержала еще одну победу после того, как ранее был бит Пакистан. на сей раз она обыграла сборную Иордании - также, как и «паки», не самая сильная команда Азии.

Так что в течение нескольких дней итальянский наставник Роберто Манчини, прибывший в Азию в качестве чемпиона Европы, одержал две победы. При этом в первых четырех своих матчах он лишь однажды не проиграл.

Впрочем, важно nо, что победы одержаны в официальных матчах, и в результате саудиты уже лидируют в своей группе после двух туров с шестью очками, а второе место занимает команда Таджикистана - четыре очка.

Протокол игры  
Иордания0:2Саудовская Аравия
  8'Аль-Шехри Салех (0:1)
  30'Аль-Шехри Салех (0:2)
Абу Лайла ЯзидХаддад ЭхсанНасиб Абдалла  45'Аль-Аджалин СалемХашиш Мохаммад  40' 46' (Эйд Мустафа ( 46') Аль-Рашдан Низар  84'Айед Раджай 61' (Аль-Марди Махмуд ( 61') Аль-Равабдех НурАль-Тамари МуссаАльнаимат ЯзанОльван Али 86' (Ратеб Салех ( 86')
Запасные: Жуади АхмадАль-Араб ЯзанМари БараШильбая ФерасАль-Самарне ОбайдаАль-Зуби АбдуллаШаукат МахмудХамад АнасАбу Таха Муханнад
Аль-Овайс МохаммедАль-Тамбакти ХассанАль-Салули ОунАль-Булаихи Али  78'Абдулхамид СаудАль-Малки Абдуллела 82' (Аль-Гамди Файсал ( 82') Абдулла Хаззази Али 46' (Мухтар Али ( 46') Аль-Хассан Аббас Садик 56' (Гариб Абдуррахман ( 56') Кадеш ХасанХади Радиф Абдулла 82' (Маран Мохаммад ( 82') Аль-Шехри Салех 66' (Аль-Муваллада Ид ( 66')
Запасные: Алаа Наджар РахидАль-Сагурк ФавазАль-Ганнам ХалидХинди АбдулбаситФакихи Муат АбдулазизHamed Al-ShanqitiХаджи Талал
21 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Роберто Манчини Сборная Саудовской Аравии

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Иордания — Саудовская Аравия: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата мира 2026 года — 21 ноября 2023
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