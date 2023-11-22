​Манчини снова выиграл - сборная Саудовской Аравии одержала вторую победу подряд

Сборная Саудовской Аравии одержала еще одну победу после того, как ранее был бит Пакистан. на сей раз она обыграла сборную Иордании - также, как и «паки», не самая сильная команда Азии.

Так что в течение нескольких дней итальянский наставник Роберто Манчини, прибывший в Азию в качестве чемпиона Европы, одержал две победы. При этом в первых четырех своих матчах он лишь однажды не проиграл.

Впрочем, важно nо, что победы одержаны в официальных матчах, и в результате саудиты уже лидируют в своей группе после двух туров с шестью очками, а второе место занимает команда Таджикистана - четыре очка.