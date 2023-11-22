​Манчини снова выиграл - сборная Саудовской Аравии одержала вторую победу подряд

Сборная Саудовской Аравии одержала еще одну победу после того, как ранее был бит Пакистан. на сей раз она обыграла сборную Иордании - также, как и «паки», не самая сильная команда Азии.
Так что в течение нескольких дней итальянский наставник Роберто Манчини, прибывший в Азию в качестве чемпиона Европы, одержал две победы. При этом в первых четырех своих матчах он лишь однажды не проиграл.
Впрочем, важно nо, что победы одержаны в официальных матчах, и в результате саудиты уже лидируют в своей группе после двух туров с шестью очками, а второе место занимает команда Таджикистана - четыре очка.
Протокол игры
|8'Аль-Шехри Салех (0:1)
|30'Аль-Шехри Салех (0:2)
Абу Лайла Язид•Хаддад Эхсан•Насиб Абдалла• 45'Аль-Аджалин Салем•Хашиш Мохаммад 40'46' (Эйд Мустафа (46') •Аль-Рашдан Низар• 84'Айед Раджай61' (Аль-Марди Махмуд (61') •Аль-Равабдех Нур•Аль-Тамари Мусса•Альнаимат Язан•Ольван Али86' (Ратеб Салех (86')
Аль-Овайс Мохаммед•Аль-Тамбакти Хассан•Аль-Салули Оун•Аль-Булаихи Али• 78'Абдулхамид Сауд•Аль-Малки Абдуллела82' (Аль-Гамди Файсал (82') •Абдулла Хаззази Али46' (Мухтар Али (46') •Аль-Хассан Аббас Садик56' (Гариб Абдуррахман (56') •Кадеш Хасан•Хади Радиф Абдулла82' (Маран Мохаммад (82') •Аль-Шехри Салех66' (Аль-Муваллада Ид (66')
21 ноября.
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