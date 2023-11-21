​Кечинов: «Сила сборной России вообще непонятна»

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, понятна ли сейчас сила национальной сборной России.

Напомним, что в понедельник сборная России на своём поле разгромила Кубу со счётом 8:0.

«Вообще непонятна. Абсолютно», - сказал Кечинов, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

По словам Кечинова, если в ближайшие годы санкции в отношении сборной России не снимут, то нужно будет рассмотреть вариант с турне по Южной Америке с матчами против таких команд, как Бразилия, Чили, Парагвай и так далее.

В следующий раз сборная России должна собраться в марте.