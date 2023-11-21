Гана сенсационно проиграла Коморским островам

Сборная Ганы в квалификации на чемпионат мира 2026 года сенсационно уступила сборной Коморских островов. Команды встречались во вторник вечером и сыграли со счётом 1:0 в пользу команды с архипелага. Единственный гол хозяева встречи забили на 43-й минуте, отличился Мизиан Маолида.

Сборная Ганы, участник последнего чемпионата мира в Катаре и одна из сильнейших сборных Африки занимает в рейтинге ФИФА прямо сейчас 60-е место. Команда Коморских островов идёт лишь во второй сотне – на 126-й позиции.

Любопытно, что сейчас коморцы возглавляют отборочную группу I – у команды шесть очков. Ганцы на четвёртом месте с тремя баллами. Также с ними в секстете выступают команды Мали, ЦАР, Мадагаскара и Чада.