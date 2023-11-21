Гана сенсационно проиграла Коморским островам

Сборная Ганы в квалификации на чемпионат мира 2026 года сенсационно уступила сборной Коморских островов. Команды встречались во вторник вечером и сыграли со счётом 1:0 в пользу команды с архипелага. Единственный гол хозяева встречи забили на 43-й минуте, отличился Мизиан Маолида.
Сборная Ганы, участник последнего чемпионата мира в Катаре и одна из сильнейших сборных Африки занимает в рейтинге ФИФА прямо сейчас 60-е место. Команда Коморских островов идёт лишь во второй сотне – на 126-й позиции.
Любопытно, что сейчас коморцы возглавляют отборочную группу I – у команды шесть очков. Ганцы на четвёртом месте с тремя баллами. Также с ними в секстете выступают команды Мали, ЦАР, Мадагаскара и Чада.
Протокол игры
|(1:0) Маолида Мизиан43'
Бен Бойна Салим•Бакари Саид•М'Даома Кассим•Соилихи Ахмед•Юссуф Мохамед•Маолида Мизиан68' (Ахмед Эмерик (68') •Юссуф Бенжалуд59' (Саид Рафики (59') •М'Чангама Юссуф•Буран Ясин•Абдалла Абдель Хаким68' (Могни Ахмед (68') •Селемани Фаиз85' (Захари Йоанн (85')
Офори Ричард II (Баба Иддрису (88') •Одои Денис•Менса Гидеон•Адамс Касим•Опоку Николас•Семеньо Антуан65' (Нуама Эрнест (65') •Уильямс Иньяки•Абдул-Самед Салис66' (Ашимеру Маджид (66') •Айю Джордан81' (Фатаву Абдул (81') •Айю Андре46' (Кудус Мохаммед (46') •Аддо Эдмонд
21 ноября.
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