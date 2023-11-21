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Чемпионат мира 2026

Гана сенсационно проиграла Коморским островам

21 Ноября 2023 • 21:17 Комментировать
Коморские острова
1:0
Гана

Сборная Ганы в квалификации на чемпионат мира 2026 года сенсационно уступила сборной Коморских островов. Команды встречались во вторник вечером и сыграли со счётом 1:0 в пользу команды с архипелага. Единственный гол хозяева встречи забили на 43-й минуте, отличился Мизиан Маолида.

Сборная Ганы, участник последнего чемпионата мира в Катаре и одна из сильнейших сборных Африки занимает в рейтинге ФИФА прямо сейчас 60-е место. Команда Коморских островов идёт лишь во второй сотне – на 126-й позиции.

Любопытно, что сейчас коморцы возглавляют отборочную группу I – у команды шесть очков. Ганцы на четвёртом месте с тремя баллами. Также с ними в секстете выступают команды Мали, ЦАР, Мадагаскара и Чада.

Протокол игры  
Коморские острова1:0Гана
(1:0) Маолида Мизиан43'  
Бен Бойна СалимБакари СаидМ'Даома КассимСоилихи АхмедЮссуф МохамедМаолида Мизиан 68' (Ахмед Эмерик ( 68') Юссуф Бенжалуд 59' (Саид Рафики ( 59') М'Чангама ЮссуфБуран ЯсинАбдалла Абдель Хаким 68' (Могни Ахмед ( 68') Селемани Фаиз 85' (Захари Йоанн ( 85')
Запасные: Пандор ЯнникХаджи КассимАнзимати-Абуду Адель  79'Махамуд АдельМедард ЯхаяЮссуф ИброгимZainou MohamedДау Райман
Офори Ричард II (Баба Иддрису ( 88') Одои ДенисМенса ГидеонАдамс КасимОпоку НиколасСеменьо Антуан 65' (Нуама Эрнест ( 65') Уильямс ИньякиАбдул-Самед Салис 66' (Ашимеру Маджид ( 66') Айю Джордан 81' (Фатаву Абдул ( 81') Айю Андре 46' (Кудус Мохаммед ( 46') Аддо Эдмонд
Запасные: Ати-Зиги ЛоуренсНуруден Абдул МанафПейнтсил ДжозефИссааку ФатавуСейду АлидуУоллакотт ДжоСова Джонатан 88'
21 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ганы Сборная Коморских островов

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21:16
Коморские острова — Гана: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата мира 2026 года — 21 ноября 2023
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