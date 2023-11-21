​Глава РФС Дюков: «Карпин не давал поводов усомниться в своей работе»

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался о работе Валерия Карпина у руля сборной России.

«У нас подписан контракт. Карпин продолжает работать в сборной. Валерий Георгиевич не давал поводов усомниться в своей работе», - сказал Дюков Sport24, отвечая на вопрос о кредите доверия Карпину.

Напомним, что в понедельник вечером сборная России в Волгограде проводила товарищеский матч против Кубы и отпраздновала крупную победу со счётом 8:0.

Отметим, что в условиях санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи.