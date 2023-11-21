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Чемпионат мира 2026

Гол и результативная передача Остона Урунова помогли Узбекистану отыграться с 0:2 против Ирана

21 Ноября 2023 • 17:58 Комментировать
Узбекистан
2:2
Иран

Сборные Ирана и Узбекистана сошлись в рамках отборочного турнира на ЧМ-2026. Матч квалификации состоялся 21 ноября на стадионе «Бунедкор».

Протокол игры  
Узбекистан2:2Иран
  14'Резаэян Рамин (0:1)
  38'Тареми Мехди (0:2)
(1:2) Урунов Остон52'  
(2:2) Сергеев Игорь83'  
Юсупов УткирАлиджанов ХожиакбарАликулов Хусниддин  3'Ашурматов Рустам 82' (Сергеев Игорь ( 82') Сайфиев Фаррух  76'Эшмурадов УмарХамробеков ОдилжонУрунов Остон 89' (Хусанов Абдукодир ( 89') Шукуров ОтабекМашарипов Джалолиддин 62' (Файзуллаев Аббосбек ( 62') Шомуродов Элдор
Запасные: Тургунбаев АзизбекЭркинов ХожиматАбдуллаев Абдулла IIЭргашев БотиралиЯхшибоев ДжасурбекГаниев АзизжонНасруллаев ШерзодНематов АбдувохидИскандеров Джамшид
Бейранванд АлирезаРезаэян РаминКанаани Хоссейн  48'Халилзаде ШоджаМохаммади МиладТораби МехдиЭззатоллахи СаидГоддос Саман 44' (Карими Али II ( 44'  80') Тареми МехдиАзмун Сердар 75' (Чешми Рузбех ( 75') Мохеби Мохаммад 75' (Мохаммади Мехрдад ( 75')
Запасные: Хаджсафи ЭсханХоссейни ХоссейнНиазманд ПаямАсади РезаХоссейни МаджидЭбрахими ОмидАнсарифард КаримМохаррами СадехХоссейннеджад Джавад Мохаммад
21 ноября.

 

Главные фавориты группы сошлись в Ташкенте. Отбор на чемпионат мира 2026 сборные Узбекистана и Ирана начали с побед – первые разобрались с Туркменистаном, а вторые – разгромили Гонконг. Из группы в следующий этап отбора выходят две команды, и мало кто сомневается, что ими окажутся как раз Иран и Узбекистан. Осталось лишь распределить первое и второе место. Многое решится как раз в очных матчах.

В составе сборной Узбекистана взгляд российского болельщика вновь приковали экс-игроки РПЛ Элдор Шомуродов и Остон Урунов, Иран сделал ставку на своих звёзд – Мехди Тареми, Сердар Азмун и Мохаммад Мохеби, ещё неплохо помним мы Саида Эзатоллахи и Милада Мохаммади. В общем, много старых-знакомых по РПЛ. На правах фаворита начали матч иранцы, явно решившие провернуть блицкриг. Серьёзное давление на Узбекистан обрушилось со стартовым свистком.

Аликулова посадили на жёлтую карточку чуть ли не в первой атаке (снёс Мохаммади), Тареми снесли в штрафной площади, но пенальти не было, опасно бил Мохеби. Всё это давление обернулось-таки быстрым голом. Из центра Сердар Азмун сыграл направо, набежавший Резаэян мощно пробил в ближний угол, а мяч от перчаток Юсупова оказался в сетке – 0:1. После гола Иран хватку не ослабил. Да, атаковали уже не так усердно, но инициативой владели плотно.

Нужна пауза была для новой волны атаки. Под занавес тайма иранцы вновь включились, Годдос в прессинге накрыл защитника, моментально избавился от мяча, прострелив в центр. Мехди Тареми шансом воспользовался по-эстетски, перебросив голкипера – 0:2. Только после второго мяча Узбекистан вспомнил, что и сам может атаковать. С правого края разогналась атака, Хаморбеков там оторвался от опекуна, влетел в штрафную площадь и плотно пробил. Однако Бейранванд отвёл угрозу, отразив первый за 45 минут удар в створ собственных ворот.

Во второй половине встречи диспозиция сил изменилось. Мячом команды владели примерно поровну, но вот Иран в атаку вообще не рвался. Гости стали удерживать победный счёт слишком рано, за что и поплатились. Довольно быстро узбеков в игру вернула связка Шомуродов – Урунов. Элдор принял мяч в центре и вырезал разрезающий пас, а Остон под небольшим углом вышел на голкипера и его переиграл – 1:2.

Затем сам Элдор мог сравнивать счёт, поймав отскок в центре штрафной площади. Бил в касание Шомуродов, но взял чуть выше. Иран и тут никаких выводов не сделал, продолжил обороняться, получив второй мяч в концовке. Опять же важную роль сыграл Урунов: Остон навесил с правого края, а дальнюю штангу замкнул Игорь Сергеев – 2:2. Шикарный второй тайм провела сборная Узбекистана, уйдя от поражения.

В итоге, боевая ничья в матче лидеров группы. Иран и Узбекистан показали, что достойны друг друга, отрезками демонстрируя отменный футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Узбекистана Сборная Ирана

Новости по матчу

20 Ноября
17:55
Узбекистан — Иран: прогноз и ставка на матч квалификации чемпионата мира 2026 года — 21 ноября 2023
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