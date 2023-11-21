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У Хын Мина 6 результативных очков в последних трёх матчах сборной Южной Кореи

21 Ноября 2023 • 17:53 Комментировать
Китай
0:3
Южная Корея

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин проводит блестящий отрезок в национальной команде.

В последних трех матчах Южная Корея одержала сразу три крупных победы — над Вьетнамом (6:0), Сингапуром (5:0) и Китаем (3:0). Отметим, что в каждой из этих встреч Хын Мин совершал результативные действия. Самая удачная игра у 31-летнего футболиста получилась с Китаем, в этом поединке он оформил дубль и записал в свой актив голевой пас.

За всю свою карьеру Хын Мин принял участие в 117 матчах за сборную Южной Кореи, в которых забил 41 гол. Помимо этого, на счету нападающего 19 ассистов.

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