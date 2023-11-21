Игрок сборной Кубы Перес: «Получили незабываемые впечатления от России»

Кубинский футболист Юинор Перес поделился впечатлениями от товарищеского поединка против России на стадионе в Волгограде.

«Поддержка в Волгограде была супер! Болели не только за Россию, но и за нас. Все наслаждались матчем. Мы получили незабываемые впечатления от России и Волгограда», - приводятся слова футболиста на страницах «Чемпионата».

Напомним, что контрольная встреча завершилась разгромным поражением кубинской сборной со счетом 0:8.

Для национальной сборной России это третья победа в нынешнем году. Ранее подопечные Валерия Карпина одолели Ирак (2:0) и Камерун (1:0).