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Бразилия - Аргентина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

22 Ноября 2023 • 03:00 Комментировать
Бразилия
...
Аргентина
1 2.50 X 3.10 2 3.30
Через 0 ч. -17 мин.

Сборные проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бразилия0:0Аргентина
Алиссон БекерЭмерсон ЖуниорМаркиньос МаркосГабриэль дос СантосАугусто КарлосАндреГимараэс БруноРафинья ДиасРодригоМартинелли ГабриэлЖезус Габриэл
Запасные: Бремер ГлейсонНино IIIПаулиньо ЖозеЭндрик IIВейга РафаэльСоарес ДугласПедро ЖоаоЛоди РенанЖоэлинтонПерри ЛукасКрепски БентоПепе VI
Мартинес ЭмилианоМолина НауэльРомеро КристианОтаменди НиколасАкунья МаркосДе Пауль РодригоФернандес ЭнцоМакаллистер АлексисЛо Чельсо ДжованиМесси ЛионельАльварес Хулиан
Запасные: Монтьель ГонсалоОкампос ЛукасГидо РодригесМартинес ЛаутароПесселья ХерманГонсалес НиколасТальяфико НиколасДи Мария АнхельПаредес ЛеандроАрмани ФранкоМуссо ХуанПаласиос Эсекиэль
22 ноября.
Текстовая трансляция 
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины

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