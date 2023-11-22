Бразилия - Аргентина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные проводят матч квалификации чемпионата мира 2026 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бразилия - Аргентина
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Протокол игры
Алиссон Бекер•Эмерсон Жуниор•Маркиньос Маркос•Габриэль дос Сантос•Аугусто Карлос•Андре•Гимараэс Бруно•Рафинья Диас•Родриго•Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэл
Мартинес Эмилиано•Молина Науэль•Ромеро Кристиан•Отаменди Николас•Акунья Маркос•Де Пауль Родриго•Фернандес Энцо•Макаллистер Алексис•Ло Чельсо Джовани•Месси Лионель•Альварес Хулиан
22 ноября.
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