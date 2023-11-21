Австрия - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Австрии и Германии проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Австрия - Германия
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Протокол игры
Шлагер Александер•Пош Штефан•Линхарт Филипп•Мвене Филлипп•Алаба Давид•Баумгартнер Кристоф•Зайвальд Николас•Шлагер Ксавер•Лаймер Конрад•Грегорич Михаэль•Забитцер Марсель
Трапп Кевин•Та Джонатан•Хуммельс Матс•Рюдигер Антонио•Хаверц Кай•Гюндоган Илкай•Горецка Леон•Сане Лерой•Брандт Юлиан•Гнабри Серж•Фюллькруг Никлас
21 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
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