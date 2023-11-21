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Австрия - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

21 Ноября 2023 • 22:15 Комментировать
Австрия
0:0
Германия
1 3.05 X 3.85 2 2.15
1-й тайм

Сборные Австрии и Германии проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Австрия0:0Германия
Шлагер АлександерПош ШтефанЛинхарт ФилиппМвене ФиллиппАлаба ДавидБаумгартнер КристофЗайвальд НиколасШлагер КсаверЛаймер КонрадГрегорич МихаэльЗабитцер Марсель
Запасные: Арнаутович МаркоКалайджич СашаГриллич ФлорианПенц ПатрикСаркария МанпритКайнц ФлорианЭнтруп МаксимилианШмид РоманоДансо КевинВебер МаксимилианЛаваль ТобиасЗайдль Маттиас
Трапп КевинТа ДжонатанХуммельс МатсРюдигер АнтониоХаверц КайГюндоган ИлкайГорецка ЛеонСане ЛеройБрандт ЮлианГнабри СержФюллькруг Никлас
Запасные: Раум ДавидАндрих РобертВирц ФлорианКиммих ЙозуаМюллер ТомасГросс ПаскальПрёмель ГришаХофманн ЙонасДукш МарвинБауманн ОливерБласвих ЯнисХенрихс БенджаминЗюле Никлас
21 ноября. Стадион "Эрнст Хаппель" (Вена).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Австрии

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