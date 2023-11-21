Футболист сборной Кубы: «Уровень сборной России сравним с игроками мирового класса»

Футболист сборной Кубы Юниор Перес прокомментировал разгромное поражение от национальной команды России в товарищеской встрече, состоявшейся 20 ноября в Волгограде.

«Соперник был намного сильнее нас. Уровень сборной России сравним с игроками мирового класса. Это было тяжелое поражение для нас», - приводятся слова кубинского игрока на страницах «Чемпионата».

Товарищеский матч завершился победой российской сборной со счетом 8:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.