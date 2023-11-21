«Счёт не удивил»: Глушаков прокомментировал крупную победу России над Кубой

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат товарищеского матча между сборными России и Кубы.

«Счёт не удивил. Я говорил, что команда выиграет 5:0 - чуть не угадал. Хорошо, что сборная выиграла - это позитивное настроение. Футболисты уйдут на перерыв в хорошем настроении», - передает слова Глушакова «Чемпионат».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кубы состоялась на стадионе в Волгограде. Матч завершился со счетом 8:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. В предыдущем контрольном поединке россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).