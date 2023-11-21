Дюков назвал возможного нового соперника сборной России

Александр Дюков, который является главой РФС, поведал о потенциальном товарищеском поединке между сборными России и Китая в следующем году.

«Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена», - цитирует Александра ТАСС.

В последнем товарищеском матче сборной России противостояла национальная команда Кубы. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 8:0.

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.