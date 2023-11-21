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Сборная Буркина-Фасо может провести товарищеский матч против сборной России в марте 2024 года

21 Ноября 2023 • 12:29 Комментировать

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что на данный момент идут переговоры с РФС об организации поединка между сборными в мартовскую паузу следующего года.

«Рассматриваем варианты проведения игры как в Буркина-Фасо, так и в России», - приводит слова Траоре Sport24.

Напомним, что сборная России временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.

Вчера, 20 ноября, подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче разгромили сборную Кубы со счётом 8:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Буркина-Фасо Кадер Траоре ещё теги
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