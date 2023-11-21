Черников отреагировал на критику сборной России

Игрок «Краснодара» и сборной России Александр Черников прокомментировал критику в адрес национальной команды.

«Всегда будет критика. После каждого матча - критики и самокритика. Это нормально. Реагирую спокойно. Стараюсь не читать прессу, но она в любом случае доходит. Надо спокойно относиться», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».

В понедельник, 20 ноября, сборная России принимала Кубу на стадионе в Волгограде. Товарищеская встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 8:0. Это вторая самая крупная победа в истории российской команды. Несколько лет назад была повержена сборная Сан-Марино (9:0).