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Червиченко: «У меня неприятный привкус от победы сборной России»

21 Ноября 2023 • 11:53 Комментировать

Экс-президент столичного «Спартака» Игорь Червиченко дал комментарий по поводу крупной победы сборной России над Кубой в товарищеском матче.

«У меня к этому результату душа не лежала. Если бы с таким счётом обыгрывали Фареры или другую мелкую европейскую страну, было бы приятнее. У меня неприятный привкус от этой победы», - рассказал Червиченко в интервью «Чемпионату».

Контрольный матч сборных России и Кубы состоялся на стадионе в Волгограде в понедельник, 20 ноября. Встреча завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 8:0. Это третья победа для российской сборной в этом году.

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