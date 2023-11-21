Дасаев высказался о разгромной победе России над Кубой

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал разгромную победу сборной России над кубинской командой в товарищеском поединке.

«Был уверен, что сборная выиграет - они это и сделали довольно достойно. Естественно, соперник не тот, которого хотелось, но есть победа. Когда побеждаешь любого соперника - это приятно», - передает слова Дасаева «Чемпионат».

Товарищеская встреча состоялась на стадионе в Волгограде и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 8:0. В предыдущей контрольной встрече российская сборная сыграла вничью с Кенией (2:2).