Геркус: «Полные трибуны в Волгограде стали лишним напоминанием, для кого играет сборная России»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался о вчерашнем товарищеском поединке между сборными России и Кубы. Спарринг завершился победой хозяев со счетом 8:0.

«Разве устроить праздник для 40000 зрителей на трибунах не имеет смысла? Наверное, полные трибуны в Волгограде стали лишним напоминанием, для кого играет сборная России», - передает слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что это третье победа сборной России в этом году. Ранее подопечные Валерия Карпина одолели Ирак (2:0) и Камерун (1:0).

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА.