Жирков: «Брал с собой кальян в сборную России»

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков рассказал, что брал кальян на тренировочные сборы национальной команды.

«Когда играл в сборной России, иногда брал с собой кальян на сборы. Тренеры не разрешали, но приходилось брать, хотелось покурить кальян. В ЦСКА и «Зените» не возил его, только в сборной», - передает слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, что Юрий завершил карьеру в национальной команде два года назад. В составе сборной страны Жирков провел 105 поединков и отметился двумя забитыми мячами. На клубном уровне он поиграл за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенит», «Динамо» и другие клубы.