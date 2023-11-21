Сильянов подвёл итоги года для сборной России

Защитник московского «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов прокомментировал выступление национальной команды в 2023 году.

«Если подводить итоги года для сборной России, то где-то было хорошо, а где-то - не очень. В этом году сборной России можно поставить оценку «удовлетворительно» или «хорошо», - рассказал футболист в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Накануне сборная России провела товарищескую встречу против национальной команды Кубы. Встреча состоялась на стадионе в Волгограде и завершилась разгромной победой команды Валерия Карпина со счетом 8:0.