Веретенников оценил дебют Кривцова за сборную России

Экс-нападающий волгоградского «Ротора Олег Веретенников прокомментировал дебют Никиты Кривцова за сборную России в поединке против Кубы.

«Кривцов заслужил дебютировать за сборную. Он один из самых ярких игроков нашего чемпионата. Он вышел и в первом же матче забил - всё сложилось очень хорошо для него», - приводит слова Веретенникова «Чемпионат».

Товарищеская встреча сборных России и Кубы состоялась на стадионе в Волгограде. Поединок завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0. В предыдущем спарринге россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).