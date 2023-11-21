Кузяев: «Хочется, чтобы матчи были официальными, а не товарищескими»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев пообщался с журналистами после домашнего товарищеского поединка против национальной команды Кубы.

«Эмоции были только положительные. Практически полный стадион, победа, классная атмосфера. Конечно же, хочется, чтобы матчи были официальными, а не товарищескими», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

Поединок состоялся на стадионе в Волгограде и завершился крупной победой сборной России со счетом 8:0.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.