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Черников: «Россия была обязана обыгрывать Кубу с крупным счётом»

21 Ноября 2023 • 09:17 Комментировать

В товарищеском матче сборная России разгромно одолела национальную команду Кубы со счетом 8:0. Своим мнением по этому спаррингу поделился полузащитник Александр Черников.

«При всем уважении к Кубе, это не самый сильный соперник. Мы были обязаны их обыгрывать с крупным счетом, показывая хорошую игру. Сейчас нам не приходится выбирать соперников», - передает слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что это вторая самая крупная победа в истории сборной России. Несколько лет назад российская команда со счетом 9:0 переиграла сборную Сан-Марино.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы Александр Черников ещё теги
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