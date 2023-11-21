Черников: «Россия была обязана обыгрывать Кубу с крупным счётом»

В товарищеском матче сборная России разгромно одолела национальную команду Кубы со счетом 8:0. Своим мнением по этому спаррингу поделился полузащитник Александр Черников.

«При всем уважении к Кубе, это не самый сильный соперник. Мы были обязаны их обыгрывать с крупным счетом, показывая хорошую игру. Сейчас нам не приходится выбирать соперников», - передает слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что это вторая самая крупная победа в истории сборной России. Несколько лет назад российская команда со счетом 9:0 переиграла сборную Сан-Марино.