Реакция Губерниева на победу сборной России со счётом 8:0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал разгромную победу сборной России над Кубой в контрольном поединке.

«Хорошо, что победили, но этот результат совершенно не информативен для нас. Событие для Волгограда, но для сборной ничего значимого не произошло. Не проиграли и замечательно», - передает слова Дмитрия Sport24.

Напомним, что товарищеский матч сборных России и Кубы состоялся на стадионе в Волгограде 20 ноября. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали уверенную победу со счетом 8:0. Это третья победа для россиян в этом году. Ранее команда одолела Ирак (2:0) и Камерун (1:0).