Шавло: «Таким соперникам, как Куба, надо 10 забивать»

Экс-генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал результат вчерашнего товарищеского поединка между сборными России и Кубы. Матч прошел в Волгограде и завершился разгромной победой хозяев со счетом 8:0.

«Сборная нормально сыграла. Видно было, что ребята вышли не дурака валять. К сожалению, нельзя играть против сильных команд. А таким соперникам, как Куба, надо 10 забивать», - приводит слова Шавло «РБ Спорт».

Стоит отметить, что сборная России одержала вторую самую крупную победу в своей истории. Летом 2019 года национальная команда переиграла Сан-Марино со счетом 9:0.