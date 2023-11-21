Мостовой: «Талант Пруцева был заметен до игры с Кубой»

Экс-игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об игре Данила Пруцева в товарищеской встрече против национальной команды Кубы.

«Талант Пруцева был заметен и раньше, но главный тренер «красно-белых» Абаскаль почему-то не ставил его на матчи», - приводит слова Александра RT.

Во вчерашнем поединке Пруцев отметился забитым мячом. Сборная России отпраздновала разгромную победу над кубинцами со счетом 8:0.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Данил провел восемь поединков за «красно-белых», в которых записал на свой счет один забитый мяч.