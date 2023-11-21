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Мостовой оценил игру Головина в матче с Кубой

21 Ноября 2023 • 08:44 Комментировать

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением об игре хавбека Александра Головина во вчерашнем товарищеском поединке против сборной Кубы.

«Головин выделялся на поле. Он сумел создать моменты не только для себя, но и для партнёров, вся игра команды шла именно через него. Поэтому он и лучший футболист нашей сборной», - передает слова эксперта RT.

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кубы состоялась на стадионе в Волгограде и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 8:0. В этой встрече Головин отметился голом.

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