Глебов оценил победу сборной России со счётом 8:0

Хавбек сборной России Данил Глебов высказался о вчерашней товарищеской встрече со сборной Кубы.

«Не стал бы называть этот матч лучшим после отстранения. Матч с Камеруном был лучше, там был соперник другого уровня. Но если брать счет и атмосферу - этот матч лучший», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что товарищеский матч прошел на стадионе в Волгограде и завершился победой сборной России со счетом 8:0. Подопечные Валерия Карпина одержала вторую самую крупную победу в истории национальной команды. Ранее Россия выигрывала у Сан-Марино со счетом 9:0.