​Футболки Месси продадут за огромные деньги – больше 10 млн долларов

Коллекция футболок, в которых Лионель Месси играл на чемпионате мира – 2022, будет продана на аукционе. Как сообщает Daily Mail, коллекцию из шести футболок продадут не менее, чем за 10 миллионов долларов. Это может быть новый рекорд для аукционов спортивного мира.

Отмечается, что в коллекцию футболок войдёт та, в которой Месси играл в финальном матче мундиаля против Франции. Тогда сборная Аргентины выиграла по пенальти после ничьей со счётом 3:3.

На клубном уровне Лионель Месси представляет «Интер Майами». В клуб МЛС звёздный аргентинец перебрался летом текущего года.

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