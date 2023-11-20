​Жезус сыграет против Аргентины – в «Арсенале» могут быть недовольны

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус должен сыграть в отборочном матче против Аргентины. Как сообщает Globo, на одной из последних тренировок Фернандо Диниз наигрывал Жезуса в основе вместо травмированного Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» не хотели, чтобы Жезус ехал в сборную Бразилии из-за повреждения, которое у него было. При этом рулевой «селесао» заверял лондонский клуб в том, что он проявит заботу к Жезусу и не будет рисковать его здоровьем.

Матч отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени.