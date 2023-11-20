Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

​Жезус сыграет против Аргентины – в «Арсенале» могут быть недовольны

20 Ноября 2023 • 14:38 Комментировать
Бразилия
...
Аргентина
1 2.60 X 3.00 2 3.10
22.11 03:30

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус должен сыграть в отборочном матче против Аргентины. Как сообщает Globo, на одной из последних тренировок Фернандо Диниз наигрывал Жезуса в основе вместо травмированного Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что в «Арсенале» не хотели, чтобы Жезус ехал в сборную Бразилии из-за повреждения, которое у него было. При этом рулевой «селесао» заверял лондонский клуб в том, что он проявит заботу к Жезусу и не будет рисковать его здоровьем.

Матч отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Бразилии и Аргентины пройдёт в ночь со вторника на среду, если говорить о европейском времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Арсенал Лондон Габриэль Жезус ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
14:38
​Жезус сыграет против Аргентины – в «Арсенале» могут быть недовольны
17 Ноября
23:04
В сборной Бразилии высказались о травме Винисиуса
14:26
​Месси призвал уважать сборную Бразилии
14:03
Винисиус — о травме: Думаю, что не смогу сыграть против Аргентины
09:50
Игрок сборной Аргентины де Пауль высказался о поражении от Уругвая
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЗИЛИЯ АРГЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
15:06 · Чемпионат мира 2026
Кириченко — о матче Россия — Куба: «Жду победы сборной и полного стадиона»
14:50 · Чемпионат мира 2026
Бывший игрок сборной Кубы: «Россия выиграет со счётом 4:0» эксклюзив
14:38 · Чемпионат мира 2026
​Жезус сыграет против Аргентины – в «Арсенале» могут быть недовольны
14:38 · Чемпионат мира 2026
Лещенко: «Матч сборной России с Кубой — это глупости»
14:22 · Чемпионат мира 2026
​На матч Россия – Куба продали почти все билеты
14:21 · Чемпионат мира 2026
Хохлов — о сопернике сборной России: «Куба — значит Куба, это лучше, чем не играть»
13:51 · Чемпионат мира 2026
​Результат матча Россия – Куба пойдёт в рейтинг ФИФА – в РФС подтвердили
13:43 · Чемпионат мира 2026
Титов: «Не уверен, что Россия разгромит Кубу, но победа должна быть»
13:36 · Чемпионат мира 2026
Парфёнов: «Сборная России покажет высокий уровень против Кубы»
13:25 · Чемпионат мира 2026
​Хохлов: «Если нет мотивации, то не приезжайте в сборную России»
13:18 · Чемпионат мира 2026
​В Ассоциации футбола Кубы высказались о матче с Россией
13:17 · Чемпионат мира 2026
Божович оценил шансы Карпина получить работу в Европе
13:17 · Чемпионат мира 2026
Билялетдинов: «Непонятно, чего ожидать от Кубы, никто не знает эту команду»
13:11 · Чемпионат мира 2026
Мостовой сделал прогноз на матч Бразилия - Аргентина
13:00 · Чемпионат мира 2026
​Футболист Кубы не сыграет с Россией из-за учёбы
Все новости
Рекомендуем