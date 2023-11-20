Титов: «Не уверен, что Россия разгромит Кубу, но победа должна быть»

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Егор Титов поделился мнением о товарищеской встрече между национальными командами России и Кубы.

«Россия посильнее, но не уверен, что разгром будет. Поставлю на победу России и тотал меньше 3,5 мяча. 2:0, 3:0 - что-то такое жду. Очень много мы вряд ли забьем. Но победа должна быть», - передает слова Титова «РБ Спорт».

Сборная России встретится с командой Кубы на стадионе в Волгограде сегодня, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.