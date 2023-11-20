Парфёнов: «Сборная России покажет высокий уровень против Кубы»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Кубы.

«Сборная России покажет высокий уровень, так как придут болельщики. Будет полный стадион, болельщики передадут эмоции команде. Думаю, сегодня сборная России победит», - приводятся слова Парфёнова на страницах «РБ Спорта».

Поединок сборных России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября. Начало встречи запланировано в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.