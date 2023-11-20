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Божович оценил шансы Карпина получить работу в Европе

20 Ноября 2023 • 13:17 Комментировать

Экс-наставник самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович оценил шансы главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина трудоустроиться в Европе.

«Карпин может работать в Испании, потому что построил там карьеру футболиста. Он был большим игроком и провел успешный путь. В Англию точно никто не позовет, там не любят русских», - передает слова Божовича Sport24.

Сборная России под руководством Карпина сегодня, 20 ноября, сыграет товарищеский матч против национальной команды Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Миодраг Божович
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