Мостовой сделал прогноз на матч Бразилия - Аргентина

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о поединке отборочного цикла чемпионата мира – 2026 между сборными Бразилии и Аргентины.

«Думаю, у Бразилии больше шансов победить. Им нужно скорее реабилитироваться. Матч будет сверхнапряженный. Ожидаю голы от обеих команд», - передает слова эксперта Odds.kz.

Поединок сборных Бразилии и Аргентины состоится в ночь на 22 ноября в Рио-де-Жанейро. Стартовый свисток прозвучит в 3:30 по московскому времени.

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