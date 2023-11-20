Колыванов допускает эксперименты от Карпина в матче с Кубой

Экс-футболист сборной России Игорь Колыванов считает, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин может прибегнуть к экспериментам в товарищеской встрече против кубинцев.

«Всего, чего угодно можно ожидать. Может, Карпин захочет более молодой состав поставить, посмотреть новых игроков, поглядеть, как они адаптируются к сборной», - приводит слова эксперта «Газета.Ru».

Матч между сборными России и Кубы пройдет в понедельник, 20 ноября, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.