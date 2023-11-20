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Масалитин оценил роль Головина в сборной России

20 Ноября 2023 • 12:45 Комментировать

Ветеран столичного ЦСКА Валерий Масалитин высказался о влиянии полузащитника «Монако» Александра Головина на игру сборной России.

«Многое зависит от того, будет ли играть Головин. Если он выйдет на поле, то это будет другой футбол. То, что мы привыкли видеть в его исполнении в «Монако». На это хотелось бы посмотреть», - передает слова Масалитина Vprognoze.ru.

Товарищеский поединок сборных России и Кубы состоится на стадионе в Волгограде сегодня, 20 ноября. Начало встречи – в 19:30 по московскому времени. Следить за текстовым онлайн-репортажем можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Валерий Масалитин сборная Кубы Александр Головин ещё теги
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