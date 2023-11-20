Кормильцев: «Хочется увидеть уверенную победу сборной России в 3-4 мяча»

Экс-футболист московского «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о товарищеском матче сборной России против Кубы.

«Посмотреть будет интересно. Хотелось бы увидеть уверенную победу в 3-4 мяча, чтобы все порадовались за сборную. А потом на позитивных эмоциях закончили первую часть сезона», - цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

Сборные России и Кубы проведут товарищескую встречу на стадионе в Волгограде сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.