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Кормильцев: «Хочется увидеть уверенную победу сборной России в 3-4 мяча»

20 Ноября 2023 • 12:40 Комментировать

Экс-футболист московского «Торпедо» Сергей Кормильцев поделился мнением о товарищеском матче сборной России против Кубы.

«Посмотреть будет интересно. Хотелось бы увидеть уверенную победу в 3-4 мяча, чтобы все порадовались за сборную. А потом на позитивных эмоциях закончили первую часть сезона», - цитирует Кормильцева «РБ Спорт».

Сборные России и Кубы проведут товарищескую встречу на стадионе в Волгограде сегодня, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Кубы Сергей Кормильцев ещё теги
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