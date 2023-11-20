Военным пришлось защищать Салаха на поле

В воскресенье в отборе на чемпионат мира сборная Египта играла против команды Сьерра-Леоне. В концовке встречи на футбольное поле прорвались местные болельщики, которые, судя по появившимся в сети видео, пытались прорваться к звёздному форварду Мохамеду Салаху. Представителя «Ливерпуля» пришлось защищать почти всем – партнёрам по команде, стюардам и даже военным. Именно в сопровождении лиц в камуфляже Салах покинул поле. Позже матч доиграли. Он завершился победой сборной Египта со счётом 2:0.

Теперь Мохамед Салах вернётся в расположение «Ливерпуля». Ближайший матч команда проведёт 25 ноября – против «Манчестер Сити».