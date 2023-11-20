Игроки сборной Кубы не получат премии в случае победы над Россией

Генсек федерации футбола Кубы Мигель Перес в разговоре с журналистами рассказал, получат ли игроки премиальные в случае победы над национальной командой России.

«У нас не предусмотрено премиальных за победу над Россией. Мы играем за идею и за опыт», - приводятся слова генерального секретаря на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что контрольная встреча сборных России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В последнем матче подопечные Валерия Карпина встречались с Кенией. Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2.