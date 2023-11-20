Мостовой: «Сборная России должна стереть в порошок команду Кубы»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Мостовой дал очередной комментарий по товарищескому поединку сборных России и Кубы.

«Если футболисты сборной России не обыграют Кубу, то это будет позор. Никаких оправданий быть не может. Наша команда должна стереть в порошок соперников из Кубы», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Матч между Россией и Кубой состоится в понедельник, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru. В предыдущем товарищеском поединке россияне сыграли вничью с Кенией (2:2).