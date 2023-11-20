Игрок сборной Кубы Пьедра назвал лучшего российского футболиста

Футболист сборной Кубы Йосель Пьедра рассказал, кого считает лучшим российским футболистом.

«Могу ли выделить одного игрока из сборной России? Футболист, которого я знаю лучше всего, это игрок из французского «Монако» - Головин», - приводит слова кубинского защитника «Спорт-Экспресс».

В понедельник, 20 ноября, сборные России и Кубы проведут товарищеский матч. Встреча состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию спарринга организует Liveresult.ru.

В предыдущем матче Россия сыграла вничью с Кенией (2:2).