Юношеская сборная России проиграла Таджикистану

В понедельник, 20 ноября, состоялся товарищеский поединок между юношеской сборной России и национальной командой Таджикистана U17. Встреча прошла в городе Душанбе и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

В первой половине встречи сборная Таджикистана забила два гола и ушла на перерыв с хорошим преимуществом. Во втором тайме россияне смогли отыграть один мяч, установив финальный счет матча.

Добавим, что сегодня взрослая сборная России проведет товарищескую встречу против Кубы. Поединок состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени.