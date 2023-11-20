Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Гаджиев: «Сборная России должна выкладываться на максимум»

20 Ноября 2023 • 11:36 Комментировать

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России в условиях бана от ФИФА и УЕФА.

«Любой результат национальной сборной важен для нас в период, когда мы находимся в изоляции. Нет разницы, какая игра. Надо выходить на матчи и выкладываться на максимум», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 20 ноября, сборная России проведет поединок против национальной команды Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 20 Ноября
13:18 · Чемпионат мира 2026
​В Ассоциации футбола Кубы высказались о матче с Россией
13:17 · Чемпионат мира 2026
Божович оценил шансы Карпина получить работу в Европе
13:17 · Чемпионат мира 2026
Билялетдинов: «Непонятно, чего ожидать от Кубы, никто не знает эту команду»
13:11 · Чемпионат мира 2026
Мостовой сделал прогноз на матч Бразилия - Аргентина
13:00 · Чемпионат мира 2026
​Футболист Кубы не сыграет с Россией из-за учёбы
12:52 · Россия. Премьер-лига
​В кубинской ассоциации футбола знают Дзюбу
12:50 · Чемпионат мира 2026
Колыванов допускает эксперименты от Карпина в матче с Кубой
12:45 · Чемпионат мира 2026
Масалитин оценил роль Головина в сборной России
12:40 · Чемпионат мира 2026
Кормильцев: «Хочется увидеть уверенную победу сборной России в 3-4 мяча»
12:38 · Чемпионат мира 2026
Сычёв высказался на тему соперников для сборной России
12:34 · Чемпионат мира 2026
Погребняк: «Не представляю, что должно случиться, чтобы Россия не обыграла сборную Кубы»
12:29 · Чемпионат мира 2026
Генич дал прогноз на матч Россия - Куба
12:23 · Чемпионат мира 2026
Военным пришлось защищать Салаха на поле
12:18 · Чемпионат мира 2026
Игроки сборной Кубы не получат премии в случае победы над Россией 1
12:13 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: «Сборная России должна стереть в порошок команду Кубы»
Все новости
Рекомендуем