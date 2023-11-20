Гаджиев: «Сборная России должна выкладываться на максимум»

Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев поделился мнением о товарищеских матчах сборной России в условиях бана от ФИФА и УЕФА.

«Любой результат национальной сборной важен для нас в период, когда мы находимся в изоляции. Нет разницы, какая игра. Надо выходить на матчи и выкладываться на максимум», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что сегодня, 20 ноября, сборная России проведет поединок против национальной команды Кубы. Встреча состоится на стадионе в Волгограде и начнется в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.