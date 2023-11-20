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Веденеев сделал прогноз на матч Россия - Куба

20 Ноября 2023 • 11:30 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался по поводу товарищеской встречи сборных России и Кубы, которая состоится на стадионе в Волгограде.

«Выбора нет, приходится играть с такими командами. Россияне выиграют, наверняка не с очень крупным счетом. Но зрителям на стадионе нужны эмоции, причем, не только от забитых мячей, а вообще», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Поединок Россия – Куба состоится в понедельник, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

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