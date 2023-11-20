Булыкин ждёт крупную победу России над Кубой

Экс-нападающий московского «Локомотива», а ныне футбольный эксперт Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Кубы.

«Сборная России должна играть и радовать болельщиков. Это единственная отдушина для всех в такое тяжелое время. Хотелось бы, чтобы матч закончился со счетом 3:0 в нашу пользу», - рассказал Дмитрий в беседе с журналистом Sport24.

Матч сборных России и Кубы состоится в понедельник, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Подробную текстовую онлайн-трансляцию противостояния проедет Liveresult.ru.