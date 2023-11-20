Игрок сборной Кубы: «Будем выкладываться на 100 процентов в матче против России»

Защитник сборной Кубы Йосель Пьедра высказался касательно предстоящего товарищеского поединка против национальной команды России.

«Мы знаем, что будем играть против топ-сборной, поэтому будем выкладываться на сто процентов», - приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что контрольная встреча сборных России и Кубы пройдет в понедельник, 20 ноября, на стадионе в Волгограде. Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени.

В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина встречались со сборной Кении. Поединок завершился вничью со счетом 2:2.