Самые крупные победы в истории футбола

Отборочные матчи чемпионата Европы достигли своего апогея. Пока в ряде групп решались вопросы выхода на предстоящий крупный турнир Старого Света, Франция шла на рекорд.

14 безответных мячей в ворота Гибралтара позволили «трёхцветным» установить не один, а целых три рекорда. Во-первых, эта победа стала крупнейшей в истории сборной Франции. Во-вторых, был установлен лучший результат по количеству голов в одном матче отборочного турнира чемпионата Европы. В-третьих, эта победа стала рекордной в истории отборочного турнира в чемпионатах Европы. Ещё и Заир-Эмери забил самый быстрый гол национальной сборной. Уоррен отметился забитым мячом в возрасте 17 лет 8 месяцев и 10 дней. Голы на любой вкус и настоящее пиршество рекордов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о самых крупных результатах в истории футбола.

Самые крупные победы на чемпионате Европы и мира

Любопытно, что до этого рекорда 14:0, французы уже обыгрывали своих соперников с двузначным счётом. 28 лет назад Франция забила десять безответных мячей в ворота Азербайджана в рамках отборочного цикла чемпионата Европы–1996. Среди авторов голов той встречи – Зидан, Джоркаефф, Десайи и другие будущие чемпионы мира. А самый крупный результат до победы французов над Гибралтаром в отборочных матчах чемпионата Европы принадлежал сборной Германии. В сентябре 2006 года немцы одолели на выезде скромный Сан-Марино со счётом 13:0.

Официально самой крупной победой на чемпионатах Европы считается успех сборной Нидерландов. 25 июня 2000 года «оранжевые» в рамках четвертьфинала обыграли Югославию со счётом 6:1. Любопытно, что Югославия до этого также была соавтором рекорда. В июне 1984 года югославы уступили Дании 5:0.

В рамках чемпионатов мира 15 июня 1982 года сборная Венгрии обыграла Сальвадор 10:1. Этот результат пока что является самой крупной победой на мундиалях. Любопытно, что и вторая победа также принадлежит сборной Венгрии. В 1954 году она обыграла Южную Корею со счётом 9:0. На чемпионате мира–1954 Венгрия забила 27 мячей. Рекорд всех чемпионатов мира.

Азиатский путь Австралии

С 2006 года Австралия стала считаться представителем Азиатской конфедерации футбола. Причина была проста. Для участия в чемпионате мира Океании было представлено только 0,5 места. То есть необходимо было не только выиграть отборочный турнир у себя, но и пройти через стыковые матчи с одной из американских сборных.

На пике своей формы в отборочном турнире к чемпионату мира–2002 Австралия за четыре матча в рамках группового этапа забила 66 голов! Самый крупный результат пришёлся на поединок против Американского Самоа – 31:0 вспоминаются до сих пор! 13 голов Арчи Томпсона стали мировым рекордом в матче национальных сборных. Однако это не помогло Австрали отобраться на чемпионат мира–2002.

Дата Матч Статус Результат 06.09.1995 Франция – Азербайджан Отборочный матч чемпионата Европы 10:0 06.09.2006 Сан-Марино – Германия Отборочный матч чемпионата Европы 0:13 25.06.2000 Нидерланды – Югославия Чемпионат Европы 6:1 15.06.1982 Венгрия – Сальвадор Чемпионат мира 10:1 11.04.2001 Австралия – Американское Самоа Отборочный матч чемпионата мира 31:0 07.07.2015 Вануату – Микронезия Тихоокеанские игры 46:0 31.10.2002 «Адема» – «Стад Олимпик л'Эмирн» Чемпионат Мадагаскара 149:0

Микронезия

В Океании вообще много интересных государств. Одно из них Микронезия. Население этой страны составляет чуть более 100 тысяч человек. Национальная сборная Микронезии не является полноправным членом ФИФА, поэтому не может принимать участие в отборочных матчах чемпионата мира. Зато может играть в Тихоокеанских играх. Правда, стоило ли принимать участие в таких играх в 2015 году – большой вопрос. За три матча группового этапа Микронезия пропустила 114 мячей! Рекорд принадлежит команде Вануату – 46:0. 16 мячей в том матче забил Джон Калтак, который дальше своей страны не выезжал.

Рекорд рекордов

Но и этот результат не стал самым крупным в истории футбола. Рекорд, который занесён в Книгу Гиннесса, установили в чемпионате Мадагаскара. Так вышло, что «Адема» начала игру против «Стад Олимпик л’Эмирн» в рамках чемпиона страны. При этом обиженные игроки «Олимпика» были раздосадованы решением арбитра о назначении пенальти в их ворота на последней минуте матча прошлого тура, который, по сути, и лишил их борьбы за чемпионский титул. Установка игроков «Стад Олимпик л’Эмирн» была проста – забить как можно больше в свои ворота. Это им вполне удалось – 149 голов. Одно результативное действие в 36 секунд. Вряд ли в истории футбола у кого-то получится быстрее.