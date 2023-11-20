Сычёв: «Полностью уверен в победе сборной России»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка между сборными России и Кубы. Товарищеская игра состоится на стадионе в Волгограде.

«Полностью уверен в победе сборной России. Уровень наших игроков гораздо выше, чем у Кубы. Сегодня лечу в Волгоград поддерживать наших ребят. Нас ожидает шикарный матч», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

Матч сборных России и Кубы пройдет сегодня, 20 ноября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию спарринга организует Liveresult.ru.