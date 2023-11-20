Генич - игрокам сборной России: «Выходите и доказывайте, что вы лучшие»

Известный комментатор Константин Генич высказался касательно товарищеского матча сборных России и Кубы.

«Сегодня вы лучшие игроки из России. Выходите и доказывайте, что вы лучшие. Мотивация - не сесть в лужу, чтобы потом не обсуждали, как всё плохо. Выходите и играйте как с Камеруном», - заявил комментатор в эфире «Все на Матч!».

Товарищеский матч Россия – Куба состоится сегодня, 20 ноября, на стадионе в Волгограде. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.